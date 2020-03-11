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Son dakika: 'da 300 polisin katımıyla operasyonu gerçekleştirildi

'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda ele geçirilirken, bir evdeki yastıkların içinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

  • Güncel
  • 11.03.2020 08:58
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 08:58
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Bursa'da zehir tacirlerine baskın

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin madde ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda ele geçirilirken, bir evdeki yastıkların içinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Baskınlarda 10'un üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

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