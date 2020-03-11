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: İletişim Başkanı 'dan flaş açıklaması: Bilim adamlarımız bu salgına çözüm bulmak için çalışıyorlar

İletişim Başkanı , yeni tip e (Kovid-19) karşı alınan emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra 'de bilim insanları ve araştırmacıların da salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalıştığını belirterek, "Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 13:43
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 13:48
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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş koronavirüs açıklaması

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği Aralık 2019'dan bu yana, 'de vaka görülmesini önlemek için gayretle çalıştıklarını bildirdi.

Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirlerin alınmaya devam ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz.

Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi."

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