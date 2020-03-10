Yunan askeri, Avrupa ülkelerine gitmek için sınırda bekleyen göçmenlere acımadı. Kurşunladı. Gaz sıktı. Soydu, dövdü, Meriç'e attı.
Yörenin köylüleri de zulme katıldı. Traktörle sıfır noktasına kadar gelerek mültecilere tarım ilacı sıktı. İnsanlıktan sınıfta kaldı.
Biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerini sürdüren Yunan askerleri, zaman zaman hedef gözeterek gerçek mermilerle sığınmacılara ateş etti.
ATEŞ HATTI
AVRUPA'YA gitmek için Yunanistan kapısına dayanan mültecilere yapılan zulüm, sınırları aştı. Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, jiletli telleri kesmek isterken yüzüne savrulan kaynar su ile haşlandı. Sınıra yakın mesafedeki yerleşim yerlerine doğru ateş eden bir Yunan askeri, mültecilere de eliyle "Sizi keseceğim" işareti yaptı. Sınır köylüleri de sığınmacıların üzerine traktörle böceklerin öldürülmesinde kullanılan zehirli tarım ilacı sıktı.
YÜREĞİ KÜÇÜK YÜKÜ
Büyük göçmen çocuğu Necla'nın düşe kalka çocuk bezini taşıma görüntülere yürekleri sızlattı. Başkan Erdoğan da o kareleri izleyince Yunanistan'a çok kızdı.
KÖTÜ AMCALARDAN KAÇIYOR
Başkan Erdoğan'ın bahsettiği minik Necla'nın babası Mahmud Ahmet konuştu: Başkanımız'ın dediği gibi kötü amca olan Esed'in zulmünden kaçtık, AB yolunda Yunan zulmüyle karşılaştık" dedi.
Yörenin köylüleri de zulme katıldı. Traktörle sıfır noktasına kadar gelerek mültecilere tarım ilacı sıktı. İnsanlıktan sınıfta kaldı.
Biber gazlı ve sis bombalı müdahalelerini sürdüren Yunan askerleri, zaman zaman hedef gözeterek gerçek mermilerle sığınmacılara ateş etti.
ATEŞ HATTI
AVRUPA'YA gitmek için Yunanistan kapısına dayanan mültecilere yapılan zulüm, sınırları aştı. Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, jiletli telleri kesmek isterken yüzüne savrulan kaynar su ile haşlandı. Sınıra yakın mesafedeki yerleşim yerlerine doğru ateş eden bir Yunan askeri, mültecilere de eliyle "Sizi keseceğim" işareti yaptı. Sınır köylüleri de sığınmacıların üzerine traktörle böceklerin öldürülmesinde kullanılan zehirli tarım ilacı sıktı.
YÜREĞİ KÜÇÜK YÜKÜ
Büyük göçmen çocuğu Necla'nın düşe kalka çocuk bezini taşıma görüntülere yürekleri sızlattı. Başkan Erdoğan da o kareleri izleyince Yunanistan'a çok kızdı.
KÖTÜ AMCALARDAN KAÇIYOR
Başkan Erdoğan'ın bahsettiği minik Necla'nın babası Mahmud Ahmet konuştu: Başkanımız'ın dediği gibi kötü amca olan Esed'in zulmünden kaçtık, AB yolunda Yunan zulmüyle karşılaştık" dedi.
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