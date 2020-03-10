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Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

Bir yandan koronavirüs, diğer bir yanda petrol fiyatlarındaki düşüş derken bu hareketlilik borsaları vurdu. Küresel piyasalar dün 2008 sonrasının en yüksek düşüşünü yaşarken, milyarderlerin servetleri de eridi. Küresel piyasalardaki kriz en çok Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u vurdu.

10.03.2020 16:57 - Son Güncelleme: 10.03.2020 17:11
Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

Corona virüsü salgını ve petroldeki fiyat savaşı nedeniyle küresel piyasalar dün 2008 sonrasının en yüksek düşüşünü yaşarken, milyarderlerin servetleri de eridi.

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Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

Blooomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanının serveti dün bir günde 289,5 milyar dolar azaldı. Bu rakam, Ekim 2016'dan bu yana var olan endeksin tarihindeki en yüksek günlük düşüş oldu.

Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

En zengin 500 kişinin toplam servetindeki erime, yıl başından bu yana yarım trilyon doları aştı.

Dünyanın en zengin insanı Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti dün 5,56 milyar dolar azalarak 112 milyar dolara geriledi.

Dün Microsoft'un patronu Bill Gates 5,12 milyar dolar, Fransa'nın en zengin ismi Bernard Arnault 4,36 milyar dolar, Berkshire Hathaway'ın patronu Warren Buffet 5,32 milyar dolar kaybetti.

Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

Bir günde 2,4 milyar dolar kaybeden petrol patronu Harold Hamms, en zengin 500 kişilik listenin dışına düştü.

Hindistanlı Mukesh Ambani'nin serveti de 5,8 milyar dolar azaldı ve "Asya'nın en zengini" unvanı kayıpları 1,1 milyar dolarda kalan Alibaba'nın patronu Jack Ma'ya geçti.

Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

İsviçre merkezli banka UBS'in yatırım yetkilisi Mark Haefele, yakın dönemde piyasaların corona virüsün Avrupa ve ABD'deki seyrine odaklanmaya devam edeceğini, finansal piyasalarda stresin süreciğini söyledi.

ABD'de borsalar dün ortalama yüzde 7,5 değer kaybetmişti.

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