Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti
Bir yandan koronavirüs, diğer bir yanda petrol fiyatlarındaki düşüş derken bu hareketlilik borsaları vurdu. Küresel piyasalar dün 2008 sonrasının en yüksek düşüşünü yaşarken, milyarderlerin servetleri de eridi. Küresel piyasalardaki kriz en çok Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u vurdu.
10.03.2020 16:57
- Son Güncelleme: 10.03.2020 17:11
En zengin 500 kişinin toplam servetindeki erime, yıl başından bu yana yarım trilyon doları aştı.
Dünyanın en zengin insanı Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti dün 5,56 milyar dolar azalarak 112 milyar dolara geriledi.
Dün Microsoft'un patronu Bill Gates 5,12 milyar dolar, Fransa'nın en zengin ismi Bernard Arnault 4,36 milyar dolar, Berkshire Hathaway'ın patronu Warren Buffet 5,32 milyar dolar kaybetti.
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