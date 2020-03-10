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Koronavirüs ve petrol fiyatları zenginleri vurdu! 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

Bir yandan koronavirüs, diğer bir yanda petrol fiyatlarındaki düşüş derken bu hareketlilik borsaları vurdu. Küresel piyasalar dün 2008 sonrasının en yüksek düşüşünü yaşarken, milyarderlerin servetleri de eridi. Küresel piyasalardaki kriz en çok Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u vurdu.

10.03.2020 16:57 - Son Güncelleme: 10.03.2020 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





