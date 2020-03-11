Başkan Erdoğan: Kasıt yok

Arkadaşlarımız görüştü. Herhangi bir kastın olmadığını, bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler.
Rutin bir sürecin farklı noktalara çekilmesi kötü niyeti gösteriyor. Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Bunu göstermiyorlar.
HESABINI SORACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki görüşmelerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda önemli mesajlar verdi:
1963'TEN bu yana biz AB'ye resmi müracaatını yapmış, kapıda bekleyen bir ülkeyiz. Türkiye'ye bunu reva görürken, Hırvatistan şu an dönem başkanı, bakın nerden nereye gelmiş.
MART ayının 26'sında bir zirve olacak. Temenni ederim ki o zirveye kadar arkadaşlarımız bir mesafe alırlar ve o zirvede de bu konular masaya yatırılır.
YUNANİSTAN uluslararası hukuku bilmiyor. Bu konularda Sayın Miçotakis maalesef çok geri kalmış. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni okuması lazım. Sınırda takındıkları tavır bir cinayettir.
BUNLARIN sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Aynı şekilde o çırılçıplak soydukları insanları, resimleriyle, BM'de gözlerinin önüne sereceğiz.
BİZİM artık bu kapıları kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Yunanistan'a teklifimdir; kapılarını açsın. Bu insanlar Avrupa'nın diğer ülkelerine geçip gitsinler.
BİZ adil, insancıl paylaşım diyoruz. Siz destek vermiyorsunuz! Kusura bakmayın. Ancak AB bize vaat ettiği şartları yerine getirirse gereğini tabi gerçekleştiririz.
AB Latin Amerika ülkelerine bile vize veriyor. Balkanlar'a veriyorlar, Ukrayna'ya veriyor. Ancak Türkiye'ye uyguladıkları vizeyi hala kaldırmıyor...
İSTANBUL'DA 17 Mart'ta Sayın Merkel ve Sayın Macron ile üçlü bir zirve gerçekleştireceğiz. Tüm bu konuları ele alacağız...
KAZAN'A VEDA
Adalet eski Bakanı SP'li Şevket Kazan, Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Kazan'ın cenaze törenine, yakınları çok sayıda siyasi katıldı.
Rutin bir sürecin farklı noktalara çekilmesi kötü niyeti gösteriyor. Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Bunu göstermiyorlar.
HESABINI SORACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki görüşmelerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda önemli mesajlar verdi:
1963'TEN bu yana biz AB'ye resmi müracaatını yapmış, kapıda bekleyen bir ülkeyiz. Türkiye'ye bunu reva görürken, Hırvatistan şu an dönem başkanı, bakın nerden nereye gelmiş.
MART ayının 26'sında bir zirve olacak. Temenni ederim ki o zirveye kadar arkadaşlarımız bir mesafe alırlar ve o zirvede de bu konular masaya yatırılır.
YUNANİSTAN uluslararası hukuku bilmiyor. Bu konularda Sayın Miçotakis maalesef çok geri kalmış. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni okuması lazım. Sınırda takındıkları tavır bir cinayettir.
BUNLARIN sınırda öldürdükleri 4-5 tane mülteci var. Bunların hesabını soracağız. Aynı şekilde o çırılçıplak soydukları insanları, resimleriyle, BM'de gözlerinin önüne sereceğiz.
BİZİM artık bu kapıları kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Yunanistan'a teklifimdir; kapılarını açsın. Bu insanlar Avrupa'nın diğer ülkelerine geçip gitsinler.
BİZ adil, insancıl paylaşım diyoruz. Siz destek vermiyorsunuz! Kusura bakmayın. Ancak AB bize vaat ettiği şartları yerine getirirse gereğini tabi gerçekleştiririz.
AB Latin Amerika ülkelerine bile vize veriyor. Balkanlar'a veriyorlar, Ukrayna'ya veriyor. Ancak Türkiye'ye uyguladıkları vizeyi hala kaldırmıyor...
İSTANBUL'DA 17 Mart'ta Sayın Merkel ve Sayın Macron ile üçlü bir zirve gerçekleştireceğiz. Tüm bu konuları ele alacağız...
KAZAN'A VEDA
Adalet eski Bakanı SP'li Şevket Kazan, Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Kazan'ın cenaze törenine, yakınları çok sayıda siyasi katıldı.
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