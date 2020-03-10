Erdoğan, dün Brüksel 'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'i k ab ul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoltenberg basın açıklaması yaptı. Erdoğan, şöyle dedi: Türkiye'nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO'nun güneydoğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız. NATO, ittifak dayanışmasının net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir. Sayın Genel Sekretere ayrıca düzensiz göç konusundaki değerlendirmelerimizi aktardım. Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır.

BAŞKAN Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak açıklama yaptı. Toplantı sonrası Stoltenberg, Erdoğan'ın elini sıkmaya çalıştı.Başkan da gülümseyerek elini göğsüne götürüp "Corona" dedi. Bu sözler, Stoltenberg ve salondakileri gülümsetti.

Erdoğan,dedi.BAŞKAN Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü. Leyendedi.