Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca açıklamasında Türkiye'de koronavirüsünün görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı. Peki, Koronavirüs hangi ilde, hangi ilçelerde görüldü? İstanbul, Ankara, İzmir'de coronavirüs var mı?



KORONAVİRÜS HANGİ İLDE, İLÇELERDE GÖRÜLDÜ?

Koronavirüsünün hangi il ve ilçelerde görüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



"ZORUNLU OLMADIKÇA YURT DIŞINA ÇIKMAYALIM"

Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir." diye konuştu.

"KORONAVİRÜS ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

"Koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." şeklinde konuştu.



