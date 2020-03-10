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Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre, Millî , Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 'de in kalıcı olması, yerinden edilen 1 milyonun üzerinde masumun dönüşünün sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Güncel
  • 10.03.2020 21:33
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 21:51
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Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Milli , Rusya Federasyonu Savunma Bakanı ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu telefon görüşmesinde Akar ile Şoygu, 'deki in kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu amaçla bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.


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