İçişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kuzey Makedonya uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.



