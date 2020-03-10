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Son dakika: açıkladı: 1 ülkesine sınır dışı edildi

Son dakika haberi! , uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 21:31
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 21:53
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Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi
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