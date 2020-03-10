Son dakika haberleri...ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.
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Son dakika haberleri...ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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