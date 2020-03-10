Recep ayının 15. günü hangi gün? Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman?

Recep ayı mübarek aylardan biri olarak kabul edilir. Müslümanlar bu ayı ibadetler ile geçirmektedir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır. Mübarek Recep ayı, ilahi rahmetin indiği ve Kabe'nin oğlunun doğduğu aydır. Peygamber Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Recep ayı, ümmetim için 'istiğfar' ayıdır. Mübarek recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiği merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok kişi Recep ayının 13 14 15. günlerini merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Recep ayının 13 14 15. günleri ne zaman 2020? Detaylar haberimizde...

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