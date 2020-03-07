Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten kaç kişi öldü? Bir ülkeye daha sıçradı...
Koronavirüs tüm dünyanın korkulu rüyası haline geldi... Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yüseldi. Türkiye henüz görülmeyen koronavirüsten, Fransa'da yaşayan bir Türk öldü. Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yunanistan'da ise vaka sayısı 45'e çıktı. Öte yandan Malta'da da ilk kez coronavirüs vakası görüldü.
ÇİN'DE CAN KAYBI 3 BİN 72'YE ÇIKTI
Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yüseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.
Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 72'ye, Covid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489'nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651'e çıktı.
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177'ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404'e ulaştı.
Diğer yandan Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında saptanan Covid-19 vakası ise 60'a çıktı.
Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Covid-19 vakası 107'ye yükseldi, Makau Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.
HAYATINI KAYBEDENLER 62-95 YAŞ ARALIĞI
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut Corona virüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı. Borrelli, hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 62 ile 95 arasında değiştiğini bildirdi. Borrelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısının da düne göre 109 kişi artarak 523'e çıktığını ifade etti.