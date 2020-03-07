Koronavirüste son durum ne? Coronavirüsten kaç kişi öldü? Bir ülkeye daha sıçradı...

HAYATINI KAYBEDENLER 62-95 YAŞ ARALIĞI

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut Corona virüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı. Borrelli, hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 62 ile 95 arasında değiştiğini bildirdi. Borrelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısının da düne göre 109 kişi artarak 523'e çıktığını ifade etti.