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: Tel Rıfat'ta PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaydılar...

haberi... Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 ’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 09.03.2020 15:26
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 15:35
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Tel Rıfat'ta PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaydılar...

'ndan gelen habere göre; Tel Rıfat bölgesinde 3 'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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