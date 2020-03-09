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Son dakika: 'da İHA düştü! 'ndan açıklama!

Son dakika haberi...MSB'den yapılan açıklamada, "’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir , sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 15:03
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 15:03
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Batman'da İHA düştü! Bakanlıktan açıklama!

, 'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan 'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

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