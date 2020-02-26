Bugünkü
Takvim

Kızıl Soros 'nın tekrar tutuklanması en çok 'nu rahatsız etti! 'ya küstah sözler!

Kızıl Soros ’nın önce beraat edilmesi ve sonrasında tekrar tutuklanması en çok Genel Başkanı Kemal ’nu rahatsız etti. Skandal beraat kararını veren hakimlere tarafından soruşturma açılması ile ilgili hakaretler yağdırdı. Kılıçaroğlu, “, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz” dedi.

  • Güncel
  • 26.02.2020 09:46
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:46
ABONE OL
Kılıçdaroğlu'ndan HSK'ya küstah sözler!

Son dakika haberi... Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında yine küstah ifadelere imza attı. hakkında beraat kararı veren hâkimlere, Hâkimler Savcılık Kurulu () tarafından soruşturma başlatılmasını hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, hâkimlere hakaret etti.

KILIÇDAROĞLU: HAKİMLER SAVCILAR ALÇAK KURULU DİYEBİLİRİZ
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

NE OLMUŞTU?
Kavala Gezi davasında beraat edilmiş, daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından söz konusu kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Kızıl Soros Osman Kavala'nın tekrar tutuklanması en çok Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti! HSK'ya küstah sözler!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri