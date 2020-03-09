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Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum

Dünya çapında şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar en çok vurduğu ülkeler Çin, İtalya ve İran. İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı'nda görüldü, 16 milyon insan karantina altında. Diğer bir komşu ülkemiz olan Bulgaristan'da da görülürken, Japonya'da teşhis konulan bir hasta bilerek yaymaya çalıştı... Dünya koronavirüs ile mücadele ediyor. Coronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüste son durum...

09.03.2020 12:32 - Son Güncelleme: 09.03.2020 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





