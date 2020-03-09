Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum
Dünya çapında şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar en çok vurduğu ülkeler Çin, İtalya ve İran. İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı'nda görüldü, 16 milyon insan karantina altında. Diğer bir komşu ülkemiz olan Bulgaristan'da da görülürken, Japonya'da teşhis konulan bir hasta bilerek yaymaya çalıştı... Dünya koronavirüs ile mücadele ediyor. Coronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüste son durum...
İTALYA'NIN GENELİNDE NELER OLUYOR?
İtalya'da yeni tip corona virüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki ölü sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı.
İtalya'da hükümetin ülkenin kuzeyini karantina altına almasının ardından istasyonlar da boşaldı. Başkent Roma'da Termini istasyonu neredeyse terkedilmiş gibi.