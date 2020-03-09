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Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum

Dünya çapında şu ana kadar 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar en çok vurduğu ülkeler Çin, İtalya ve İran. İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı'nda görüldü, 16 milyon insan karantina altında. Diğer bir komşu ülkemiz olan Bulgaristan'da da görülürken, Japonya'da teşhis konulan bir hasta bilerek yaymaya çalıştı... Dünya koronavirüs ile mücadele ediyor. Coronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüste son durum...

09.03.2020 12:32 - Son Güncelleme: 09.03.2020 12:53
Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum

İtalya, koronavirüsün en çok can aldığı ve en hızlı yayıldığı Avrupa ülkesi.

Devlet görevlilerine de yayılan koronavirüsün, dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığı açıklanmıştı.

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Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum

İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ederken, son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.

Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum

KENDİNİ KARANTİNADA TUTUYOR

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Farina'da koronavirüse rastlandığı, durumunun iyi olduğu ve konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi.

Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da yayımladığı video mesajında, kendisinde herhangi bir belirti olmamasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, kendisini evinde karantinaya aldığını ifade etti.

Coronavirüs İtalya'yı günbegün kemiriyor, son dakika haberleri peş peşe! İşte koronavirüste son durum

İTALYA'NIN GENELİNDE NELER OLUYOR?

İtalya'da yeni tip corona virüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki ölü sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı.


İtalya'da hükümetin ülkenin kuzeyini karantina altına almasının ardından istasyonlar da boşaldı. Başkent Roma'da Termini istasyonu neredeyse terkedilmiş gibi.

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