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Son dakika: 'ta Büyükelçiliği'nin bulunduğu 'ye füzeli saldırı!

Son dakika haberine göre ’ın başkenti ’ta, Büyükelçiliği’nin de bulunduğu ’ye 2 füze düştü. Saldırıda, herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.

  • Güncel
  • 02.03.2020 01:18
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 01:25
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Irak'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı!

'ın başkenti 'ta hükümet binalarının bulunduğu 'ye 2 füze atıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda, herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.

Yeşil Bölge'de bulunan Büyükelçiliği'ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.


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