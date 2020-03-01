Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.



Saldırıda, herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.

Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.