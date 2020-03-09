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: polisi ile askerleri arasında '' gerginliği

haberi... Kıbrıs Rum kesimi Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 nın kapatılması sonrası gerginlik sürüyor. sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler () askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 14:38
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
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KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

'de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı'da KKTC polisi ile askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti.



KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar ve yaşanan arbede Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına yansıdı.



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