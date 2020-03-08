Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderme kararı alındığını açıkladı.
Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine mülteciler Avrupa'ya açılan sınır kapılarına akın etti. Sınırdaki mülteci hareketliliği sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan sınırının korunmasına destek için, sınıra asker gönderme kararı alındığını duyurdu.
SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DUYURDU
Anastasiadis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, "Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs'ın aynı zamanda Avrupa'nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi" dedi.
Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine mülteciler Avrupa'ya açılan sınır kapılarına akın etti. Sınırdaki mülteci hareketliliği sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan sınırının korunmasına destek için, sınıra asker gönderme kararı alındığını duyurdu.
SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DUYURDU
Anastasiadis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, "Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs'ın aynı zamanda Avrupa'nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi" dedi.
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