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Son dakika: 'ta, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "" ilan edildi

Son dakika haberine göre, 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "" ilan edildi.

  • Güncel
  • 07.03.2020 23:39
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 23:39
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Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün ide iki katına çıkmasının ardından "" ilan etti. New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.



21 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

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