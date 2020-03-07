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’ye 8 tepkisi

'da çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde devam ediyor. HDP'lilerin 8 günü kutlama programına tepki gösterildi. Aileler, "HDP önüne gelin, buradaki kadınların 8 Mart'ını kutlayın, gelin buradaki kadınlardan özür dileyin" dedi.

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HDP’ye 8 Mart tepkisi
Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde devam ediyor. HDP'lilerin 8 günü kutlama programına tepki gösterildi. Aileler, "HDP önüne gelin, buradaki kadınların 8 Mart'ını kutlayın, gelin buradaki kadınlardan özür dileyin" dedi.

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