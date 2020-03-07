Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde devam ediyor. HDP'lilerin 8 Mart günü kutlama programına tepki gösterildi. Aileler, "HDP önüne gelin, buradaki kadınların 8 Mart'ını kutlayın, gelin buradaki kadınlardan özür dileyin" dedi.
HDP’ye 8 Mart tepkisi
Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 186'ncı gününde devam ediyor. HDP'lilerin 8 Mart günü kutlama programına tepki gösterildi. Aileler, "HDP önüne gelin, buradaki kadınların 8 Mart'ını kutlayın, gelin buradaki kadınlardan özür dileyin" dedi.
- Güncel
- 07.03.2020
- Gazete
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