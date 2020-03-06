Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sürece hayat verildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Açılış Töreni'nde gündeme dair kritik mesajlar verdi.



"BAŞKAN ERDOĞAN'IN RUSYA ZİYARETİ SONUCUNDA..."

Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir" dedi. Oktay, ayrıca "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.



YUNANİSTAN'A "GÖÇMEN" TEPKİSİ

"Yunanistan'ın masumlara yaptığı zulüm ortadadır" sözlerine yer veren Oktay, "Çocuklara atılan gaz bombaları, savunmasız mültecilere sıkılan kurşunlar Avrupa'nın övündüğü hangi değerlerle bağdaşıyor? Bir tarafta dinine veya etnik kökenine göre ayırmadan sığınan herkesi bağrına basmış bir Türkiye, bir tarafta adil yük paylaşımından kaçınanlar, mülteci ve insanlık düşmanları var." ifadelerini kullandı.



"MİLLETİMİZİN VİCDANINDA YARGILANACAKLAR"

Öte yandan, Fuat Oktay, "Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır" mesajını verdi.