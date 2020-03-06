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'lı terörist Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'a hazırlığı!

Terör örgütü ’nın ’da şehit cenazeleri, kalabalık toplantı noktalarına saldırı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı ’a yönelik planlandığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan teröristlerden birinin telefonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fotoğrafının bulunduğu tespit edildi. Söz konusu soruşturmada hazırlnan iddianamede talimatın 'tan verildiği yer aldı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 09:21
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:28
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Teröristten suikast hazırlığı!

Yakalanan teröristlerden birinin telefonunda Bakan Varank'ın fotoğrafı bulunurken, yurtdışından örgüt mensuplarına gönderilen mühimmat elektrik süpürgesinin içinden çıktı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ
Yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açıldı. İddianamede, 26 Ağustos 2019 tarihinde 'ın Bağlar ilçesinde yakalanan terörist Botan Zağroz kod adlı Mehmet Kırık'ın, örgütün büyükşehir merkezlerinde saldırı planladığını itiraf ettiği belirtildi. Kırık'ın ifadesinde, örgütün büyükşehirlerde şehit cenazeleri, kalabalık toplantı yerleri gibi noktalara saldırı planladığı ve Bakan 'a yönelik uzun menzilli silah ile yapılacağını söylediği belirtildi. Şerzan kod adlı terörist Ahmet Nadiroğlu ile Cuma kod adlı terörist Süleyman Günyeli'nin de saldırılar için hazırlık içerisinde olduklarını anlatıldı.

TALİMAT IRAK'TAN
Milliyet'te yer alan habere göre, iddianamede, şüpheli Cuma Topalan'ın internette devlet büyüklerinin isimlerini aradığı ve telefonunda Mustafa Varank'ın fotoğrafının bulunduğu belirtildi. İddianamede, teröristlerin kalabalık bir ekip halinde 'da Esenyurt ve Sultangazi'de ev kiraladıkları ve yurtdışında ki Sozdar kod adlı Nurhayat Üstündağ adlı terörist tarafından saldırılarda kullanılacak mühimmat ve silahlar gönderildiği belirtildi. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında elektrik süpürgesinin içerisinde 9x19 mm ebatında 85 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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