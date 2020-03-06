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'da camiye tehdit mektubu!

’da naziler faşist uygulamalarına devam ediyor. Almanya’nın Röthenbach beldesinde bulunan bir camiye tehdit mektubu ile tabanca mermisi gönderildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine () bağlı 'ne bugün yerel saatle 11.00 sularında postayla gönderilen tehdit mektubunda, "Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız" ifadesine yer verildi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 09:35
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:38
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Almanya'da camiye tehdit mektubu!

Dernek Başkanı Recep Çalık, yaptığı açıklamada, sabah postayla gelen mektubun görevli tarafından açılmadan yönetim odasına bırakıldığı, 17.00 sularında mektubu açtıklarını söyledi.

Çalık, "Cami yönetimindeki arkadaşlarımız dış yüzeyi mavi olan zarfı açtıklarında 'Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız' ibaresinin yer aldığı tehdit yazısı ve altında 7.65 mm çapında bir adet tabanca mermisinin olduğunu gördüler." dedi.

Şehirlerinde gerek komşularıyla gerekse yerel makamlarla uyum içinde faaliyetlerini yürüttüklerini söyleyen Çalık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum ilk defa başımıza geldi ve çok tedirgin olduk. Olayı emniyet teşkilatına aktardık ve caminin çevresinde sürekli olarak güvenlik olacağına dair teminat aldık."

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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