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Son dakika: kargo gemisi Dvinitsa-50 'ndan geçti

Son dakikia haberi... kargo gemisi 'ndan geçerek 'e açıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 09:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:06
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!Dvinitsa-50' Boğaz'dan geçti
donanmasının filosuna bağlı 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında 'nden 'na girdi. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.



Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsüne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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