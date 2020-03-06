PKK propagandasına 4 gözaltı

Şanlıurfa'ya bağlı Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan şüphelilerin sorgulandığı öğrenildi.