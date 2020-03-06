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propagandasına 4 gözaltı

'nın Suruç ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü / propagandası yaptığı iddiasıyla 4 kişi, gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan şüphelilerin sorgulandığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 16:02
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 16:02
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PKK propagandasına 4 gözaltı

'ya bağlı Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca / üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan şüphelilerin sorgulandığı öğrenildi.

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