Mustafa Tutuk kimdir? Geçici olarak Yalova Belediye Başkanı seçilen Mustafa Tutuk kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk hangi partiden? 'İhaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından, belediye meclisinde yapılan seçim sonrasında Mustafa Tutuk Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. Peki, Mustafa Tutuk kimdir?

MUSTAFA TUTUK KİMDİR?

AK Parti'den Yalova Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan Mustafa Tutuk, iş adamı olarak tanınıyor.

Vefa Salman'ın yerine Yalova Belediye Başkan Vekilliği seçilen Mustafa Tutuk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in, "Umarım ki suç yoktur. Bahse konu arkadaşlar da bir an evvel aklanırlar" dedi.

Mustafa Tutuk şunları söyledi:

"Yaşanan süreci hepiniz biliyorsunuz. İdari yargının yürüttüğü bu soruşturma bizler açısından da üzüntü verici durumdur. Suçun varlığı yokluğu hukuk konusudur. Umarım ki suç yoktur. Bahse konu arkadaşlar da bir an evvel aklanırlar.

Başkalarının yokluğunun, zor günlerinin bizleri sevindirmeyeceği beni ve arkadaşlarımı tanıyanlar bilirler. Sizlerin teveccühü sonucu belediye başkan vekilliği, her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da, çalışarak, üreterek hep birlikte parti gözetmeden tüm Meclis üyelerimiz ile birlikte süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova'mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim."

NELER OLDU?

Hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi'nde, üyelerin 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den seçildi. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklanması ile CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 13'e düştü.

Belediye meclisinde yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olan kişi ya da kişiler için, yapılacak olan ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadığı takdirde, üçüncü oylama yapılacak. Üçüncü oylamada ise aday olan kişi, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oy alması halinde başkan olarak seçilecek.