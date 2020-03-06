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James Jeffrey'e özel muamele yok! Havalimanı'nda üstü arandı...

ABD , 'den ayrıldı. Havalimanı'nda yerine yolcu terminalini kullandı. Metal kapı dedektörü sinyal verince üstü arandı.

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