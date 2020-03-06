ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Havalimanı'nda VIP yerine yolcu terminalini kullandı. Metal kapı dedektörü sinyal verince üstü arandı.
James Jeffrey'e özel muamele yok! İstanbul Havalimanı'nda üstü arandı...
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Havalimanı'nda VIP yerine yolcu terminalini kullandı. Metal kapı dedektörü sinyal verince üstü arandı.
- Güncel
- 06.03.2020
- Gazete
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