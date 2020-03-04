Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, " "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." dedi.
Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" ifadelerini kullandı.
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