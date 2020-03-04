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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'ın lere uyguladığı insanlık dışı müdahalelere tepki

Son dakika herine göre 'ın lere uyguladığı insanlık dışı müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, " "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." dedi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 15:52
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 16:11
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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Utanç verici

'ın lere uyguladığı insanlık dışı müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, " "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." dedi.

Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır" ifadelerini kullandı.

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