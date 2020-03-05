FETÖ'nün yayın organı gibi çalışan ODATV'ye haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından erişim engeli getirildi.
İDARİ TEDBİR UYGULANMAKTADIR
İnternet tarayıcıları üzerinden odatv.com adresine girilmek istendiğinde, '5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurulunun 05.03.2020 Tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.' uyarısının olduğu sayfaya ulaşılıyor.
SKANDAL HABER SONRASI TUTUKLANMIŞLARDI
İDARİ TEDBİR UYGULANMAKTADIR
İnternet tarayıcıları üzerinden odatv.com adresine girilmek istendiğinde, '5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurulunun 05.03.2020 Tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.' uyarısının olduğu sayfaya ulaşılıyor.
SKANDAL HABER SONRASI TUTUKLANMIŞLARDI
'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı.
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