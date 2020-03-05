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Son dakika: hakkında flaş karar: Erişim engellendi!

Son dakika haberine göre, 'nün yayın organı gibi çalışan 'ye haber müdürü ve muhabiri hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından erişim engeli getirildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 23:40
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 23:47
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İhanet sitesi kapatıldı!
'nün yayın organı gibi çalışan 'ye haber müdürü ve muhabiri hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından erişim engeli getirildi.





İDARİ TEDBİR UYGULANMAKTADIR
İnternet tarayıcıları üzerinden odatv.com adresine girilmek istendiğinde, '5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurulunun 05.03.2020 Tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.' uyarısının olduğu sayfaya ulaşılıyor.

SKANDAL HABER SONRASI TUTUKLANMIŞLARDI
'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' haberinde mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı.

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