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Son dakika haberi: 'de başladı

ile , gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda anlaştı. Bu kapsamda , 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla başladı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 00:05
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 00:16
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İdlib'de ateşkes başladı

ile 'nın, Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.

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