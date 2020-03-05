Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 00:06'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.
Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.03.06 00:24:37 39.0055 27.8713 12.6 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.06 00:21:48 39.0035 27.8753 7.6 -.- 3.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.06 00:06:25 38.2380 38.8055 5.0 -.- 3.7 3.8 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.05 23:51:21 39.1042 27.8508 3.4 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 23:50:37 39.1143 27.8257 8.1 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 23:33:55 38.2027 38.7837 3.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.05 23:14:49 38.4065 39.2495 11.6 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.05 23:03:52 39.0158 27.8683 12.3 -.- 1.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.05 22:48:04 34.9193 32.8097 22.0 -.- 2.3 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2020.03.05 22:17:04 38.5333 39.3307 5.4 -.- 1.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2020.03.05 22:11:41 39.1042 27.8015 10.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 22:07:39 39.1255 27.7960 11.2 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 21:03:55 38.2838 38.8397 23.9 -.- 1.5 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.05 19:56:10 38.4935 39.2323 4.8 -.- 2.0 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2020.03.05 19:36:13 36.4090 27.3812 3.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.05 19:12:50 39.9190 42.2305 9.4 -.- 2.0 -.- SEKMAN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.03.05 18:54:23 39.0057 27.8593 6.9 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.05 18:53:14 39.0985 27.7988 10.9 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 18:35:46 37.7752 42.3388 1.9 -.- 2.6 -.- ERKENT-PERVARI (SIIRT) İlksel
2020.03.05 17:52:37 39.1113 27.7358 5.4 -.- 1.9 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 17:30:54 39.0288 27.8632 10.9 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.05 16:55:17 38.9150 26.4275 11.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.05 16:48:22 39.1032 27.7997 12.1 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.05 16:46:37 37.8222 27.3890 5.0 -.- 1.7 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
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