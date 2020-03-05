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Dışişleri'nden Sözcüsü'ne tepki: Haddini aşan sorumsuz beyanlar

Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Sözcüsünün, Hindistan'ın başkenti 'de yaşanan şiddet olaylarına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin yorumlarının, "gerçekleri inkar etme çasıyla yapılmış haddini aşan sorumsuz beyanlar" olduğunu vurguladı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 00:32
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 00:32
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a sert tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Sözcüsünün, Hindistan'ın başkenti 'de yaşanan şiddet olaylarına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin yorumlarının, "gerçekleri inkar etme çabasıyla yapılmış haddini aşan sorumsuz beyanlar" olduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin bir soruya yazılı yanıt veren Aksoy, "Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 5 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Delhi'de son günlerde yaşanan şiddet olayları hakkındaki açıklamalarına dair ifadeleri gerçekleri inkar etme çabasıyla yapılmış haddini aşan sorumsuz beyanlardır." ifadesini kullandı.

Aksoy, uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntülerin, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koyduğunu belirterek, "Hindistan hükümetinden, ülkedeki Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının önüne geçilebilmesini teminen güvenlik görevlilerinin gerekli tedbirleri almalarını ve tüm vatandaşlarının huzur ve emniyetini korumaya yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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