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Fransız medyasından tarihi itiraf: Türkler bizi geçti!

’deki kalleş saldırıya misliyle cevap veren askeri gücüyle dünyanın gözünü korkuttu. ’de rejim güçlerine ağır kayıplar verdiren ’lar Fransız gazetelere manşet oldu. Fransız L’Opinion gazetesi Türkiye’nin son 10 yılda ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiğini ve SİHA alanında gibi ülkelerin önüne geçtiği yazıldı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 09:38
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:46
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Fransız medyasından tarihi itiraf: Türkler bizi geçti!

, 'de Rejim güçlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Bu durum dünya kamuoyunun da ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Fransız L'Opinion gazetesinin haberinde, Türkiye'nin, 'nı, rejiminin 'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı.

'ÇARPICI ŞEKİLDE GÖSTERİYOR'
Türkiye'nin, 'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda gibi ülkeleri geçti." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI GÜÇLÜ SİHA'LAR ÜRETİLİYOR
Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.

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