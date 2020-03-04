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'dan skandal açıklama!

’nin, ’deki kalleş saldırının ardından Avrupa kapılarını açmasının ardından sınıra giden Suriyeli ler tarafından sert müdahale ile karşılandı. Uyguladıkları sert müdahale sırasında ölen ve yaralanan mültecileri görmezden gelen Yunanistan , Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Petsas, iftira boyutuna ulaşan açıklamalarında mültecilere gerçek mermi kullanılmadığını söyleyedi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 16:35
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 16:39
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Yunanistan'dan skandal açıklama!

, ile ilgili bugün skandal açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre: Türkiye'nin Yunanistan ile ilgili yalan haberler yaydığı iftirasında bulunan Petsas skandal açıklamalarına bu sözlerle devam etti. "Suçlamaların hepsini kesinlikle reddediyoruz. Yunanistan'ın bir ye gerçek mermi ile öldürdüğü ve sert müdahalelerde bulunduğu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Atina Hükümetinin mültecilere kaşı gaz bombası ve gerçek mermi kullandığı olayların görüntülerinin olmasına rağmen Türkiye'ye iftira atarak yalanlamaya çalışması tepki çekti.

EDİRNE VALİLİĞİ DUYURMUŞTU
Valiliği, çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı açıklamıştı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acımasız olayın gerçekleştiği sırada İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyet de incelemelerde bulunuyordu ve heyet üyeleri bu olaya şahit oldu. İçişleri Bakanı , yaptığı açıklamada "Yunanistan insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

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