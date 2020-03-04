Bugünkü
Takvim

Son dakika: , 'den açığa alındı

Son dakika haberine göre , hakkındaki yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında açığa alındı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 21:21
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 21:33
ABONE OL
Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı

, hakkındaki yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri