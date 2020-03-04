Bugünkü
Takvim

merkezli 5 ilde operasyonu: 74 gözaltı

merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonunda hücre evlerinde yapılan aramalarda, halen cezaevinde olan ya da firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere toplanan özel zarflar içinde 150 bin TL, 10 bin 205 Euro, 25 bin 457 dolar ile gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, 'himmet' adı altında para verenlerin isimlerinin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

  • Yaşam
  • 04.03.2020 09:21
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 09:21
ABONE OL
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün 'hücre evi yapılanması'na operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim ve mensupları ile polislerin de bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen hücre evlerinde yapılan aramalarda, halen cezaevinde olan ya da firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere toplanan özel zarflar içinde 150 bin TL, 10 bin 205 Euro, 25 bin 457 dolar ile gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, 'himmet' adı altında para verenlerin isimlerinin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 74 gözaltı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri