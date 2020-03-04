Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.



SURİYE'DE BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

Kalın'ın Craft ve Jeffrey ile görüşmesinde, yürütülen operasyonla Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı vurgulandı.

Kalın, Suriye'de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etti.