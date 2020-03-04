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'da operasyonu!

'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda üreterek piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 451 litre sahte içki, 170 şişe sahte bira ve şarap, 240 menşeili kaçak içki, çok sayıda kapak, boş şişeler, termometre, alkolmetre, hidrometre, beher, karışım tankı, damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan K.E. ve K.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 15:59
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 15:59
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Antalya'da sahte içki operasyonu!

'da üreterek piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ise 451 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Konyaaltı ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin, Muratpaşa ilçesinde kiraladığı bir depoda sahte bira ve şarap üreterek piyasaya sattığı yönünde bilgi elde etti. Şüphelileri ve adreslerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 451 litre sahte içki, 170 şişe sahte bira ve şarap, 240 menşeili kaçak içki, çok sayıda kapak, boş şişeler, termometre, alkolmetre, hidrometre, beher, karışım tankı, damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan K.E. ve K.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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