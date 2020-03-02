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Son dakika: A Haber'e nden alçak saldırı! Dehşet anlarını canlı yayında anlattı

Son dakika haberi! Mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesiyle vicdanları sızlatan , A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede silahlı saldırıda bulundu. sınırında bulunan A Haber ekibi ve mültecilere Yunan askeri tarafından hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Öte yandan A News muhabirleri de haber için gittikleri 'de katil Esad rejimin saldırısına uğradılar. Muhabir Muhammed Mansur ve kameraman İlhan Tanrıöver canlı yayında İdlib'deki yaşadıklarını korku dolu anları anlattı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 19:48
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 20:07
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Yunan askerinden alçak saldırı!

Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan , A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


A HABER MUHABİRİ SEZER O ANLARI ANLATTI!
Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.


BİR SALDIRI DA İDLİB'DE YAŞANDI
Öte yandan A News muhabirleri de haber için gittikleri 'de katil Esad rejimin saldırısına uğradılar. Muhabir Muhammed Mansur ve kameraman İlhan Tanrıöver canlı yayında İdlib'deki yaşadıklarını korku dolu anları anlattı.

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