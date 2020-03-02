Mültecilere hedef gözetmeksizin ateş açan Yunan askeri, A Haber'i de hedef aldı. Sınırın sıfır noktasında hedef gözetmeksizin yapılan saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer yaralandı. O anlar A Haber kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



A HABER MUHABİRİ SEZER O ANLARI ANLATTI!

Sınırda bulunan mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan askeri bir kez daha hedef gözetmeksizin ateş açtı. Mültecilere ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. Sezer, Yunan askerinin insanlık dışı davranışını A Haber ekranlarında anlattı.







BİR SALDIRI DA İDLİB'DE YAŞANDI

Öte yandan A News muhabirleri de haber için gittikleri İdlib'de katil Esad rejimin saldırısına uğradılar. Muhabir Muhammed Mansur ve kameraman İlhan Tanrıöver canlı yayında İdlib'deki yaşadıklarını korku dolu anları anlattı.