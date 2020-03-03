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Son dakika: Esad rejimi ve yine sivilleri vurdu! 12 sivil hayatını kaybetti!

Katil Esad ve destekçisi ’ya ait savaş uçakları yine ’deki sivilleri hedef aldı. İdlib kent merkezi, Benniş beldesi ve Sehil Ruc bölgesine bağlı Udvan köyüne düzenledikleri saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda sivil, hastanelere kaldırıldı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 14:30
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 14:30
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Esad rejimi ve Rusya yine sivilleri vurdu!

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde rejim güçlerinin kent merkezine düzenlediği roket saldırısında 4'ü çocuk 9 sivil, Udvan köyüne düzenlediği top atışında 2 sivil yaını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, 'nın Benniş beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 sivil hayatını kaybetti.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
, Rusya ve 'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

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