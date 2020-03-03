Doğubeyazıt Gürbulak sınır kapısında servis aracına PKK tarafından yapılan roketli saldırıda gümrük görevlisi Mustafa Türk şehit oldu. Yaralanan 30 personel hastaneye kaldırıldı. Başlatılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada yaralanan bir asker de tedavi altına alındı.
Ağrı’da yine hain saldırı
Doğubeyazıt Gürbulak sınır kapısında servis aracına PKK tarafından yapılan roketli saldırıda gümrük görevlisi Mustafa Türk şehit oldu. Yaralanan 30 personel hastaneye kaldırıldı. Başlatılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada yaralanan bir asker de tedavi altına alındı.
- Güncel
- 03.03.2020
- Gazete
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