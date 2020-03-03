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Ağrı’da yine hain saldırı

Doğubeyazıt Gürbulak sınır kapısında servis aracına PKK tarafından yapılan roketli saldırıda gümrük görevlisi Mustafa Türk şehit oldu. Yaralanan 30 personel hastaneye kaldırıldı. Başlatılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada yaralanan bir asker de tedavi altına alındı.

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Ağrı’da yine hain saldırı
Doğubeyazıt Gürbulak sınır kapısında servis aracına PKK tarafından yapılan roketli saldırıda gümrük görevlisi Mustafa Türk şehit oldu. Yaralanan 30 personel hastaneye kaldırıldı. Başlatılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada yaralanan bir asker de tedavi altına alındı.

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