Son dakika: Başkan Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti. Esad rejiminin askerleri şokta! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar Pentagon Erdoğan, Cinping, Vladimir Putin ve Trump'tan 'kurtulmak' mı istiyor? İşte Der Spiegel'in mesajla dolu kapağı
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