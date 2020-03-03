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Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han arasında görüşmesi

Başkan , Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere ve meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı. Pakistan Başbakanı İmran Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin ’nin arkasında olduğunu ifade etti.

  • Güncel
  • 03.03.2020 15:37
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 15:51
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Başkan Erdoğan'dan kritik temas

Cumhurbaşkanı , Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta olmak üzere ve meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.

Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İdlib ve mülteciler konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti.

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