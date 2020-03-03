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Alman : Türkiye Batı'nın yedi yıldır başaramadığı bir şeyi başardı

Alman 'de  hakkında kaleme alınan bir analizde, Esad rejiminin 2011'den bu yana ilk kez bu kadar ağır kayıplar verdiği aktarıldı, Avrupa'ya ve ABD'nin eski Başkanı 'ya sert eleştiriler yöneltildi. Rusya'nın 1 milyon insanı bombaladığı aktarılan yazıda, "Şimdi Türkiye, -Rusya koalisyonuna büyük bir saldırı düzenliyor. Ve Türkiye, Batı'nın yedi yıldır başaramadığı bir şeyi başarıyor" ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 15:35
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 16:38
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Türkiye Batı'nın yedi yıldır başaramadığını başardı

Almanya'da yayın yapan haftalık dergisinde, 'nin kentinde artan gerilime dair bir analiz yayımladı.

tarafından kaleme alınan "Erdoğan saldırdı, Putin sessiz kaldı" başlıklı yazıda, "İlk olarak Rus hava kuvvetleri 1 milyon sivili bombaladı. Şimdi Türkiye, Suriye-Rusya koalisyonuna büyük bir saldırı düzenliyor. Ve Türkiye, Batı'nın yedi yıldır başaramadığı bir şeyi başarıyor" denildi.

"SONUNDA BUNU YAPAN TÜRKİYE OLDU"
Haber7'nin haberine göre yazıda Avrupa'nın, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un "İdlib kan gölüne dönecek" uyarısına rağmen hiçbir şey yapmadığı hatırlatılarak, "Sonunda bunu yapan Türkiye oldu" denildi.

TÜRKİYE'NİN YERLİ SİLAHLARINA ÖVGÜ
Christoph Reuter, Türkiye'nin milli ve yerli silah hamlesini de kaleme aldı. Reuter, İdlib'de rejime yapılan operasyonların yerli üretim son teknoloji silahlarla yapıldığını belirterek, Esed güçlerine verilen zaiyatı rakamlarla anlattı.



"RUSYA SADECE İZLİYOR"
Analizi kaleme alan Reuter, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Şam yönetiminin en ağır kayıplar verdiği dönemin şu an olduğunu kaydederek, Moskova yönetiminin ise bu durumu dışarıdan izlediği ve müdahale etmediğini belirtti.

BİR ELEŞTİRİ DE OBAMA'YA
Analizin bir bölümünde ise, ABD'nin eski Başkanı 'nın yıllarca çok tehlikeli ve çok zor olarak reddettiği şeyin birkaç saat içinde elde edildiği aktarılırken, Obama'nın "güçlü Suriye hava savunması" sözünün hiçbir şey yapmamak için bir bahane olduğu dile getirildi.

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