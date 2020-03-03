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İdlib’ten acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te rejim unsurlarının düzenlediği hain saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, saldırıda bir askerin de yaralandığını duyurdu.

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İdlib’ten acı haber: 1 şehit
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te rejim unsurlarının düzenlediği hain saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, saldırıda bir askerin de yaralandığını duyurdu.

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