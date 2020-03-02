Stratejik Düşünce ve Araştırmalar Forumu'ndan İdlib saldırısına kınama

Stratejik Düşünce ve Araştırmalar Forumu'nun, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınmasına ilişkin açıklaması şöyle:
"Stratejik Düşünce ve Araştırmalar Forumu, Suriye'nin kuzeyindeki Türk güçlerine Rusya, İran ve müttefiklerinin desteklediği Suriye rejim uçakları tarafından düzenlenen ve 33 Türk askerinin şehid olduğu ve 36'dan fazla yaralının olduğu Suriye'nin İdlib kentindeki insani ve güvenlik durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler toplantılarının yapıldığı sırada gerçekleşen hain saldırıyı takip etmiştir.
Tehlikeli bir adım ve BM'de dahil tüm taraflar arasında yapılan bütün anlaşmaları ve ittifakları açık bir şekilde göz ardı eden bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yukarıda zikrettiklerimize dayanarak şunları vurguluyoruz:
Sonuncusu İdlib'de gerçekleşen tüm Suriye'de masum insanların sistematik olarak yerlerinden edilmesi ve toplu katliamların yasadışılığı, uluslararası insani hukukun kurallarının ve özellikle Cenevre Antlaşması ve onu tamamlayıcı bütün protokollerin açık bir ihlalidir.
Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına, hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara şifalar niyaz ediyoruz. Suriye ve Türk halkının kanlarının müznip ve hainler tarafından aynı ölüm makinesiyle demeç edildiği bu mühim kazada onlara desteklerimizi sunuyoruz.
İttifakın herhangi bir üyesinin toprağının, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin birliği tarafından tehdit edildiğini hissettiğinde bütün üyelerle görüşme isteyebileceğini belirten NATO tüzüğünün 4. maddesinin etkinleştirilmesi talebine kıymet veriyoruz. Bir NATO üyesine yapılan üçüncü taraf saldırısını ittifakın tamamına yönelik bir saldırı olarak gören tüzüğün 5. Maddesinin yürürlüğe konulması çağrısında bulunuyoruz.
Uluslararası toplumu, Avrupa Birliğini Suriye halkının sistematik ve devamlı bir şekilde onurlu bir yaşam kapasitesinin, mirasının, hakkının, özgür düşüncesinin, siyasi duruşunun, dini inancının hedef alınmasının durdurulması konusunda gerçek ve acil müdahaleler yapmaya,Türkiye'nin kararlara, uluslararası kanunlara ve Suriye yönetimi ve müttefiklerini yönetmekle görevli taraflar arasında yapılan anlaşmalara uyan hamle ve operasyonlarını savunmaya, İdlib'te acil ve müstemir ateşkesin ilanına ve Suriye rejiminin Soçi anlaşması sınırlarına geri çekilmesine davet ediyoruz.
İnsan hakları örgütlerini, Sivil toplum örgütlerini, Uluslararası, İslam ve Arap dünyası kamuoyunu ve Suriyelilerin topraklarında yaşama hakkını desteklemeleri konusunda tavır takınmaya çağırıyoruz. Ve aynı şekilde Türkiye'nin halkını, sınırlarını, güvenliğini ve çıkarlarını korumaya yönelik girişimlerini ve ölümden kaçan Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmanın sonuçlarını desteklemeye davet ediyoruz."
Açıklamayı imzalayan isimler şöyle:
"Stratejik Düşünce ve Araştırmalar Forumu, Suriye'nin kuzeyindeki Türk güçlerine Rusya, İran ve müttefiklerinin desteklediği Suriye rejim uçakları tarafından düzenlenen ve 33 Türk askerinin şehid olduğu ve 36'dan fazla yaralının olduğu Suriye'nin İdlib kentindeki insani ve güvenlik durumuna ilişkin Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler toplantılarının yapıldığı sırada gerçekleşen hain saldırıyı takip etmiştir.
Tehlikeli bir adım ve BM'de dahil tüm taraflar arasında yapılan bütün anlaşmaları ve ittifakları açık bir şekilde göz ardı eden bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yukarıda zikrettiklerimize dayanarak şunları vurguluyoruz:
Sonuncusu İdlib'de gerçekleşen tüm Suriye'de masum insanların sistematik olarak yerlerinden edilmesi ve toplu katliamların yasadışılığı, uluslararası insani hukukun kurallarının ve özellikle Cenevre Antlaşması ve onu tamamlayıcı bütün protokollerin açık bir ihlalidir.
Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına, hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara şifalar niyaz ediyoruz. Suriye ve Türk halkının kanlarının müznip ve hainler tarafından aynı ölüm makinesiyle demeç edildiği bu mühim kazada onlara desteklerimizi sunuyoruz.
İttifakın herhangi bir üyesinin toprağının, siyasi bağımsızlığının veya güvenliğinin birliği tarafından tehdit edildiğini hissettiğinde bütün üyelerle görüşme isteyebileceğini belirten NATO tüzüğünün 4. maddesinin etkinleştirilmesi talebine kıymet veriyoruz. Bir NATO üyesine yapılan üçüncü taraf saldırısını ittifakın tamamına yönelik bir saldırı olarak gören tüzüğün 5. Maddesinin yürürlüğe konulması çağrısında bulunuyoruz.
Uluslararası toplumu, Avrupa Birliğini Suriye halkının sistematik ve devamlı bir şekilde onurlu bir yaşam kapasitesinin, mirasının, hakkının, özgür düşüncesinin, siyasi duruşunun, dini inancının hedef alınmasının durdurulması konusunda gerçek ve acil müdahaleler yapmaya,Türkiye'nin kararlara, uluslararası kanunlara ve Suriye yönetimi ve müttefiklerini yönetmekle görevli taraflar arasında yapılan anlaşmalara uyan hamle ve operasyonlarını savunmaya, İdlib'te acil ve müstemir ateşkesin ilanına ve Suriye rejiminin Soçi anlaşması sınırlarına geri çekilmesine davet ediyoruz.
İnsan hakları örgütlerini, Sivil toplum örgütlerini, Uluslararası, İslam ve Arap dünyası kamuoyunu ve Suriyelilerin topraklarında yaşama hakkını desteklemeleri konusunda tavır takınmaya çağırıyoruz. Ve aynı şekilde Türkiye'nin halkını, sınırlarını, güvenliğini ve çıkarlarını korumaya yönelik girişimlerini ve ölümden kaçan Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmanın sonuçlarını desteklemeye davet ediyoruz."
Açıklamayı imzalayan isimler şöyle:
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