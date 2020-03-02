Daily Trust gazetesinin haberine göre, silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Kerawa, Zareyawa ve Marina köylerinde sabah namazından dönenlere saldırdı.
Saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Çok sayıda evin kundakladığı saldırıda, yüzlerce köylü korkudan evlerini terk etti.
Kaduna Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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