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Son dakika: 'da silahlı saldırılar: 51 ölü

Son dakika haberi... ülkesi 'nın kuzeybatısında üç köye düzenlenen silahlı saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda evin kundakladığı saldırıda, yüzlerce köylü korkudan evlerini terk etti.

  • Güncel
  • 02.03.2020 17:36
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 17:36
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Ülke şokta! Silahlı saldırılarda 51 kişi öldü

Daily Trust gazetesinin haberine göre, silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Kerawa, Zareyawa ve Marina köylerinde sabah namazından dönenlere saldırdı.

Saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çok sayıda evin kundakladığı saldırıda, yüzlerce köylü korkudan evlerini terk etti.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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