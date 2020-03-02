Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:



"Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. (İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir.







REJİME AĞIR DARBE

Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.







Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."



