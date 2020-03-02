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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kapsamında bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA,8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

  • Güncel
  • 02.03.2020 12:04
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 12:08
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Bakan Akar'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

" şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. ('de) tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir.



REJİME AĞIR DARBE
Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi,2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.



'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir."

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