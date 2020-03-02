Son dakika haberleri.. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed coronavirüsten(koronavirüs) hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri.. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Seyid Muhammed Mir-Muhammed coronavirüsten(koronavirüs) hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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