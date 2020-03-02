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Son dakika: dini lideri Hamaney'e yakın isim ten hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri.. dini lideri ile yakınlığıyla bilinen meclis üyesi Mir-Muhammed coronavirüsten() hayatını kaybetti.

  • Güncel
  • 02.03.2020 11:45
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 11:45
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